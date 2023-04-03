Три знака Зодиака, которые сегодня могут совершить постыдный поступок

День несет в себе много искушений, которым необходимо противостоять, в противном случае легко можно стать жертвой недобросовестных людей. Поведение каждого из нас будут определять не разум или мораль, а инстинкты, поэтому за совершенные сегодня поступки уже завтра может быть стыдно.

Сегодня, 3 апреля, совершить постыдный поступок могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них будет особенно стыдно за то, что они сделают.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые обожают устраивать скандалы, вряд ли смогут удержаться, если кто-то из окружающих косо посмотрит в их сторону, не говоря уже о вербальных "оскорблениях" – резкий отпор несчастный получит сразу, без предупреждения. При этом в пылу скандала они позволят себе такие высказывания, которые уже завтра заставят их покраснеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые сохраняют спокойствие ровно до того момента, когда кто-то выведет их из себя, сегодня, скорее всего, не будут отличаться особым долготерпением. Их разозлит первое же замечание в их адрес, сделанное кем-то из посторонних, после чего им напрочь откажут тормоза: они будут говорить и делать то, чего никто от них не ожидает, причем слова могут оказаться обиднее действий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам сегодня необходимо отказаться от употребления спиртного – под влиянием винных паров они могут совершить поступок, о котором они почти сразу же будут сожалеть. Например, велика вероятность того, что они начнут названивать своим бывшим, пускаясь при этом в сомнительные откровения, из-за чего уже завтра будут готовы провалиться свозь землю от стыда.

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