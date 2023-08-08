Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать агрессивными

В такие дни как сегодняшний жизнь готовит людям массу испытаний, самое главное из которых – желание сорвать зло на окружающих. Агрессия, которая буквально распирает каждого из нас изнутри, не оставляет другого выхода: раздражительность ищет выхода наружу и использует для этого любую возможность.

Сегодня, 8 августа, раздражительность будет свойственная представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут стать особенно агрессивными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не самый вспыльчивый знак Зодиака – как правило, они долго терпят выходки окружающие, но уж если срываются, то успокоить их бывает практически невозможно. Сегодня вполне может сложиться ситуация, когда представителям знака сложно будет сдержать разбушевавшиеся эмоции, поэтому окружающим желательно – разумеется, на время – держаться от них подальше, такое общение – себе дороже.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – один из самых уравновешенных представителей Зодиака, но ровно до той поры, пока они не начнут – в полном соответствии с названием своего знака – колебаться из стороны в сторону, пытаясь обрести спокойствие. Сегодня триггером для них может стать не только любое событие, но и нечаянное слово, которое будет произнесено в их адрес. Бороться с таким настроением сложно, но можно: необходимо найти позитивный момент и сосредоточиться на нем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы чаще всего обращают агрессию против себя, а не против других, особенно если любят последних или испытывают к ним дружеские чувства. Но сегодня им может надоесть роль жертвы, и они решат, как говорят в таких случаях, показать зубы. Звезды не рекомендуют им так поступать: если учесть характер представителей знака, можно предположить, что они очень быстро раскаются в совершенном и будут долго заниматься самоедством.

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