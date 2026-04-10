- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать мнительными и обидчивыми
День резких неровного эмоционального фона, который может приводить к резким скачкам настроения, что, в свою очередь, делает нас мнительными, подозрительными и обидчивыми.
Такое состояние сводит на нет нашу возможность общаться друг с другом, поэтому любые контакты желательно максимально минимизировать.
Сегодня, 10 апреля, от неровного эмоционального фона и плохого настроения могут страдать представители всех знаков Зодиака, но три из них станут особенно мнительными и обидчивыми.
Овен
Овны не зря считаются самым обидчивым знаком зодиакального круга: они воспринимают в штыки любую — даже самую безобидную — шутку, о серьезном критическом замечании и речь не идет. В таком случае они могут вспыхнуть и наговорить собеседнику того, о чем впоследствии будут жалеть.
Козерог
Козероги, несмотря на внешнюю холодность, в глубине души ранимы и мнительны, а в состояние отчаяния их может привести любое критическое замечание, которое они сочтут несправедливым. Виду они конечно, не подадут, но в глубине души надолго затаят обиду.
Рыбы
Рыб отличает тонкая душевная организация, что делает их чрезвычайно ранимыми: достаточно косого взгляда чтобы они начили анализировать свое поведение, чтобы понять: что сделали не так. Сегодняшний день исключением не станет — они будут страдать по поводу и без повода.
