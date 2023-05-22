Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвами сглаза

День, в течение которого – благо, на календаре понедельник – нужно как можно больше действовать и как можно меньше говорить. Особенно нежелательно делиться с кем-нибудь своими планами на будущее – как профессиональными, так и личными, велик риск сглазить приятные события, которые вот-вот могут произойти: так легко можно их сглазить.

Сегодня, 22 мая, стать жертвами сглаза могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно осторожными, разговаривая с завистливыми людьми.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – числится за ними такой недостаток – любят прихвастнуть, из-за чего часто становятся жертвами сглаза: далеко не все из их знакомых способны спокойно отнестись к их реальным успехам или событиям, которые представители знака за них выдают. Сегодня звезды настоятельно советуют им придержать язык и не рассказывать о своих достижениях, особенно если они пока еще не осуществились.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов от других знаков зодиакального круга отличает то, что им не стоит ждать сглаза от других – они вполне могут справиться с этой задачей самостоятельно, и не знают в этом вопросе равных. О приятных событиях, которые во-вот могут произойти в их жизни, представителям знака сегодня не стоит не только говорить, но и думать, тогда им и удастся их не сглазить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как известно, главные мечтатели Зодиака, что, правда, не мешает им быть людьми практичными и даже приземленными. Сегодня будут одинаково востребованы оба эти качества: мечты представителей знака, похоже, будут обретать конкретные черты. Не стоит о них никому рассказывать, пока они не станут реальностью, иначе энергия, необходимая для их осуществления, уйдет в никуда.

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