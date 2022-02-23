Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвами собственных инстинктов

День, кода необходимо позаботиться о своем душевном покое, который окажется под большим вопросом из-за влияния негативных энергий дня – раздражительности, нетерпимости, злобы и агрессивности. Также в это время нельзя идти на поводу у своих инстинктов, поскольку они могут завести в нежелательную сторону, о чем впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 23 февраля, стать жертвами собственных инстинктов могут стать представители всех знаков Зодиака, но трем из них стоит особенно опасаться своего "хочу".

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды категорически не рекомендуют идти на поводу у своего желания съедать все, что попадается им на глаза, особенно если это отвечает их пищевым пристрастиям. Тельцы – не гурманы в прямом смысле этого слова, они любят простые, но сытные блюда домашней кухни, от которых не смогут отказаться и сегодня. Стоит ли говорить о том, что жадность, с которой они могут их поглощать, приведет к несварению желудка?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, главный инстинкт которых – приобретательство, с большой долей вероятности ринутся в магазины, чтобы скупить все, что не успели купить такие же шопоголики. Возможно, кто-то возразит, что такая страсть не является инстинктом, но для представителей знака она жизненно необходима, поэтому с этим сомнением можно поспорить. Главное для них сегодня – подумать о том, куда они все купленное будут складывать – места в доме им для этих целей явно не хватит.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам нежелательно употреблять спиртные напитки, даже если будет казаться, что для этого у них есть весомый повод. Нельзя сказать, что алкоголь является слабостью представителей этого знака, но они употребляют его, как говорится, редко, но метко. Сегодня, похоже, обстоятельства могут сложиться именно таким образом, а уж какие у этой истории будут последствия, не знает никто, поэтому не стоит рисковать.

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