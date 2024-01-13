Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвой астральных атак

Не самый простой день лунного календаря, в течение которого раздражительность – а в отдельных случаях и агрессию – могу вызывать даже самые безобидные слова и действия окружающих нас людей. Мнительными и уязвимыми станут все без исключения, но только от самого человека зависит, станет он жертвой астральных атак или нет.

Сегодня, 13 января, влияние небесных тел на психику ощутят представители всех знаков Зодиака, но три из них могут стать жертвой астральных атак.

Лев

Львы, как правило, являются психологически устойчивым знаком, но из каждого правила существуют исключения – и они иногда срываются, когда им кажется, что жизнь несправедливо с ними обходится. Сегодня как раз такой день, когда они будут искать - и находить - подвох во всем, хотя это не более чем иллюзия, созданная Луной.

Скорпион

Скорпионы страдают мнительностью и в любой другой день, но сегодня им будет особенно часто казаться, что обстоятельства как назло складываются против них, а они ничего не могут с этим сделать. На самом деле это не более чем "обман зрения", но это не помешает представителям знака заняться любимы делом – самокопанием и самоедством.

Стрелец

Стрельцы по натуре своей мнительными не являются, но уж коль скоро им что-то такое примерещится, успокоить их бывает крайне сложно – в отчаянии представители знака всегда доходят до самого "дна". Правда, уже завтра они будут изумляться, как это их угораздило поверить в откровенную чушь, но это будет только через сутки.

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