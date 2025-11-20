ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвой мошенников

День положительной энергетики, которая делает возможным исполнение заветных желаний и осуществление смелых профессиональных проектов.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Однако ощущение собственного могущества может сыграть с человеком злую шутку — велика вероятность расслабиться и стать жертвой мошенников.

Сегодня, 20 ноября, стать жертвой мошенников могут представители всех знаков Зодиака, но три из них больше других рискуют попасть под чужое — негативное — влияние.

Близнецы

Близнецам важно держаться подальше от малознакомых или имеющих плохую репутацию людей. Сегодня желающих их обмануть будет много, в результате они купят некачественный товар по завышенной цене или заключат сделку, которая принесет им не прибыль, а убыток.

Лев

Львы могут стать жертвой авантюристов по причине своего самомнения и падкости на лесть. Услышав от кого-либо похвалу, представители знака могут потерять способность реально оценивать обстоятельства и станут жертвами чужих з- мягко говоря, недобрых — намерений.

Козерог

Козероги — люди практичные, их очень трудно на чем-то подловить и обмануть. Но сегодня у них как будто бы случится помутнение рассудка — они не смогут отличить заслуживающих доверия партнеров от авантюристов и мошенников и с большой долей вероятности попадутся на их удочку.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie