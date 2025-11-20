Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвой мошенников

Гороскоп / © Credits

Реклама

Однако ощущение собственного могущества может сыграть с человеком злую шутку — велика вероятность расслабиться и стать жертвой мошенников.

Сегодня, 20 ноября, стать жертвой мошенников могут представители всех знаков Зодиака, но три из них больше других рискуют попасть под чужое — негативное — влияние.

Близнецы

Близнецам важно держаться подальше от малознакомых или имеющих плохую репутацию людей. Сегодня желающих их обмануть будет много, в результате они купят некачественный товар по завышенной цене или заключат сделку, которая принесет им не прибыль, а убыток.

Реклама

Лев

Львы могут стать жертвой авантюристов по причине своего самомнения и падкости на лесть. Услышав от кого-либо похвалу, представители знака могут потерять способность реально оценивать обстоятельства и станут жертвами чужих з- мягко говоря, недобрых — намерений.

Козерог

Козероги — люди практичные, их очень трудно на чем-то подловить и обмануть. Но сегодня у них как будто бы случится помутнение рассудка — они не смогут отличить заслуживающих доверия партнеров от авантюристов и мошенников и с большой долей вероятности попадутся на их удочку.

Читайте также: