Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать жертвой мошенников

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Однако появившееся непонятно откуда ощущение всемогущества может сыграть с человеком злую шутку — велика вероятность поверить на слово непорядочным людям, пойти у них на поводу и стать жертвой мошенников.

Сегодня, 9 ноября, «поймать» ощущение всемогущества могут представители всех знаков Зодиака, но три из них по этой причине могут стать жертвами мошенников.

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Близнецы

Близнецам — как никакому другому знаку — важно держаться подальше от людей малознакомых или имеющих плохую репутацию. Сегодня желающих их обмануть будет очень много, а сами представители знака, уверенные в том, что им желают добра, не смогут — или не захотят — сопротивляться.

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Лев

Львы могут стать жертвой авантюристов по причине своего высокого самомнения и слабости перед лестью, причем, тот факт, что она может быть ложью, их совсем не волнует. Услышав ее, они могут потерять способность реально оценивать обстоятельства и станут жертвами чужих злых намерений.

Козерог

Козероги — вообще-то люди практичные, их очень трудно обмануть. Но сегодня у них как будто бы случится помутнение рассудка — они не смогут отличить заслуживающих доверия партнеров от авантюристов и мошенников и с большой долей вероятности попадутся на их уловки.

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