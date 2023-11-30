Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с чужой завистью

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
2010
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с чужой завистью

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда окружающая действительность отражает наш внутренний мир: жизнь устраивает для нас ситуации, в которых мы должны видеть самих себя, даже если это будет, мягко говоря, неприятно. Так, если человек столкнется сегодня с чужой завистью, значит, это темное чувство свойственно и ему самому. 

Сегодня, 30 декабря, увидят в поступках других свое отражение смогут представители всех знаков Зодиака, для трех из них этим – зеркальным – отображением станет зависть. 

Близнецы 

Близнецы не только завидуют другим людям, но и – надо отдать им должное – умеют обратить это чувство себе во благо. Вот и сегодня увидев, как близкий им человек испытывает острое и мучительное чувство зависти, они попытаются дать совет относительно того, как его использовать в своих целях. 

Лев

Львы, которых в зависти уж, казалось бы, совсем нельзя заподозрить, тем не менее часто это чувство испытывают, искренне не понимая, как это у других может быть что-то лучше, чем у них самих. Сегодня, наблюдая за кем-то из близких, они – наконец-то! – поймут, что такое поведение несовместимо с их королевским достоинством. 

Дева 

Девы, хоть они никогда в этом и не признаются, часто завидуют окружающим: при внешней холодности их в таких случаях буквально распирает изнутри. Сегодня они смогут увидеть, как некрасиво выглядит проявление этого чувств со стороны и, возможно сделают важные для себя выводы. 

Читайте также: 

Сохранить исторические здания и остановить хаотичную застройку: новый проект "еПамятка"

Сохранить исторические здания и остановить хаотичную застройку: новый проект "еПамятка"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация