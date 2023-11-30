Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с чужой завистью

День, когда окружающая действительность отражает наш внутренний мир: жизнь устраивает для нас ситуации, в которых мы должны видеть самих себя, даже если это будет, мягко говоря, неприятно. Так, если человек столкнется сегодня с чужой завистью, значит, это темное чувство свойственно и ему самому.

Сегодня, 30 декабря, увидят в поступках других свое отражение смогут представители всех знаков Зодиака, для трех из них этим – зеркальным – отображением станет зависть.

Близнецы

Близнецы не только завидуют другим людям, но и – надо отдать им должное – умеют обратить это чувство себе во благо. Вот и сегодня увидев, как близкий им человек испытывает острое и мучительное чувство зависти, они попытаются дать совет относительно того, как его использовать в своих целях.

Лев

Львы, которых в зависти уж, казалось бы, совсем нельзя заподозрить, тем не менее часто это чувство испытывают, искренне не понимая, как это у других может быть что-то лучше, чем у них самих. Сегодня, наблюдая за кем-то из близких, они – наконец-то! – поймут, что такое поведение несовместимо с их королевским достоинством.

Дева

Девы, хоть они никогда в этом и не признаются, часто завидуют окружающим: при внешней холодности их в таких случаях буквально распирает изнутри. Сегодня они смогут увидеть, как некрасиво выглядит проявление этого чувств со стороны и, возможно сделают важные для себя выводы.

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