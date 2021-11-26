Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с изменой и предательством

День моральных испытаний, когда многие из нас могут столкнуться с предательством и изменами. Как к этому отнестись, каждый выбирает сам, но необходимо помнить, что – в любом случае – жизнь на этом не заканчивается, а после неприятных событий с большой долей вероятности случится что-то очень хорошее.

Сегодня, 26 ноября, столкнуться с предательством или изменой могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такие проблему в отношениях наиболее вероятны.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, несмотря на свою пылкость и страстность, неизменно остаются верными своему партнеру – во всяком случае до тех пор, пока он остается таковым, поэтому они очень ревнивы и никогда не прощают измен. Вполне возможно, что сегодня до них могут дойти слухи о его неверности. Конечно, представители любого знака предпочли бы в данном случае узнать все поподробнее, но только не Овны: они, скорее всего, вспылят, устроят скандал и сожгут за собой все мосты – обратной дороги уже не будет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы слишком часто дают близкому человеку понять, что он всячески отягощает их жизнь, поэтому им было бы лучше в одиночестве. Неудивительно, что рано или поздно он делает так, как "просят" представители этого противоречивого знака – находят себе другое увлечение. Так что, столкнувшись сегодня с изменой того, кто живет рядом, Близнецам, вместо того чтобы злиться и осыпать "коварного изменщика" упреками, неплохо было бы подумать: насколько велика их собственная вина в случившемся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи не из тех, кто тяжело переживает измены – как правило, они относятся к адюльтеру близкого человека философски – проще говоря, с пониманием: что случилось, то случилось, а значит, не стоит и переживать по этому поводу. Что до нынешнего предательства близкого человека, то они, скорее всего, и вовсе воспримут его… с благодарностью. Дело в том, что представители знака давно охладели к нему, но не знали, как свести отношения на нет, а тут – такой "подарок судьбы".

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