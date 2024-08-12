Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с нерешенными проблемами

Первый – сложный – день лунного месяца, энергетика которого считается темной и сатанинское. Наша психика в такие дни подвергается повышенной нагрузке, поэтому важно соблюдать осторожность как в общении с другими людьми, так и в отношении самих себя: на "поверхность" души могут выйти силы, о которых человек и не подозревают. Вероятны также события, связанные с работой над ошибками, совершенными в прошлом.

Сегодня, 12 августа, работу над ошибками прошлого предстоит провести представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них она примет вид нерешённых проблем.

Рак

Раков часто характеризует нежелание решать проблемы – они предпочитают их не замечать, надеясь, что все само по себе рассосется. Увы, так получается не всегда, вот и сегодня представителям знака придется столкнуться с проблемой – скорее всего, личной, которую они не решили вовремя.

Скорпион

Скорпионы, несмотря на репутацию сложных и неуживчивых людей, на самом деле таковыми не являются. Например, они даже при наличии весомой стараются не обижать окружающих их людей, из-за чего и увязают в проблемах. Сегодня от такой тактики в отношениях нужно отказаться.

Водолей

Водолеи легкомысленно относятся к возникающим на их пути проблемам, стараясь не замечать того, что может испортить им настроение. При этом они не думают о том, что не решенный вовремя вопрос может увеличить их огорчения в разы, так что с проблемами надо разбираться вовремя.

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