Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с перепадами настроения

Один из самых сильных – и самых счастливых – дней лунного месяца, располагающий к активным и решительным действиям. В это время, несмотря на выходной, можно приступать к реализации серьезных профессиональных и бизнес-предприятий. В это время также вероятны эмоциональные "качели": с перепадами настроения необходимо бороться при помощи физического труда или занятий спортом.

Сегодня, 15 января, столкнуться с перепадами настроения могут представители всех знаков Зодиака, но три из них особенно сильно прочувствуют на себе эмоциональные качели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, внутри которых "живут" два разных человека, и без влияния звезд часто испытывают на себе эмоциональные "качели", сегодня же они будут раскачивать их в два раза дольше и сильнее – так, что даже эти особы с сильным вестибулярным аппаратом почувствуют головокружение. "Лечить" такую турбулентность звезды настоятельно рекомендуют любимым занятием представителей знака – шопингом. Причем совершенно не обязательно что-нибудь покупать, вполне достаточно просто прогуляться по торговым залам.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в состоянии эмоциональной нестабильности, когда их настроение будет "прыгать", то опускаясь вниз, то поднимаясь вверх, могут, как говорится, рвать и метать. В это время не стоит попадаться им под горячую руку, поскольку они вряд ли смогут отвечать за свои действия. Что до самих представителей знака, то им необходимо сосредоточиться на хорошем – а такого в их жизнь будет сегодня достаточно, "заякориться" на них и не позволять себе скатываться к негативу – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые всем другим состояниям души и организма предпочитают уравновешенность, от перепадов настроения пострадают особенно сильно – иногда им будет казаться, что мир настроен против них и всеми возможными способами старается вывести их из себя. Избежать такого развития событий довольно просто: необходимо ограничить общение с окружающими людьми, поскольку именно они будут сильнее всего раздражать представителей знака, выводя их из себя – кто поведением, а кто словами. Уединению прежде всего поспособствует выходной день – можно никуда не выходит из дома.

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