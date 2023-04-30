Три знака Зодиака, которые сегодня могут страдать от перепадов настроения

День, когда, чем бы мы ни занимались, преимущество надо отдавать не результату, каким бы важным он ни был, а процессу. Во-первых, он позволит нам достичь этого результата, а во-вторых, не отнимет силы, как это обычно бывает с работой, а наоборот, принесет массу энергии и готовность свернуть горы. В это время также велика вероятность перепадов настроения, но они не будут представлять опасности, если заранее – морально – к ним подготовиться.

Сегодня, 30 апреля, от перепадов настроения могут страдать представители всех знаков Зодиака, но на трех из них они могут повлиять особенно сильно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – психологически устойчивый знак: их трудно вывести из себя, как, впрочем, и успокоить, вернув в умиротворенное состояние, поэтому возможные перепады настроения представителей знака могут представлять опасность как для окружающих их людей, так и для них самих. Единственный способ обезопасить всех – быть морально готовыми к такого рода американским горкам.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы больше других знаков страдают от перепадов настроения: его представители превыше всего ценят душевное равновесие, а именно оно и страдает в таких случаях. Звезды настоятельно рекомендуют им в условиях эмоционального "шторма" не терять голову и замечать только хорошее, игнорируя плохое – так удастся снизить уровень беспокойства и тревожности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые и так – даже в самый спокойный лунный день – мечутся от хорошего настроения к плохому, а затем обратно, сегодня и вовсе могут "сбиться с курса". В то время как совладать с перепадами настроения совсем не сложно: им просто нужно дождаться, когда амплитуда эмоций будет находиться на максимальном позитиве и "зафиксироваться" на нем.

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