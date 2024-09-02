Три знака Зодиака, которые сегодня могут страдать от разнообразных маний

Негативная энергетика дня, которую часто называют сатанинской, давит на психику всем – даже спокойным и морально уравновешенным людям, не говоря уже о тех, у кого существуют проблемы с ней. Как у тех, так и у других велика вероятность появления разнообразных маний, которые всерьез могут осложнить жизнь.

Сегодня, 2 сентября, мании разной степени тяжести могут развиться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно их остерегаться.

Близнецы

Близнецы – в силу своей двойственности – будет казаться, что все вокруг желают им зла, а в таком состоянии и до мании преследования недалеко. Лучший способ избежать негативных эмоций – остаться дома и заняться тем, что доставляет исключительно приятные эмоции – например, своим хобби.

Рак

Раки часто загоняют свои переживания глубоко внутрь, что негативно с5казывается на их психологическом состоянии. Сегодня узнают, что такое галлюцинации – им может привидеться что угодно, причем, без применения запрещенных препаратов, алкоголя и повышенной температуры.

Рыбы

Рыбы, обладающие подвижной психикой и легко переходящие от эйфории к отчаянию и обратно, могут пострадать от панических атак. Их будет накрывать сильный и абсолютно немотивированный страх, который они почувствуют, как на моральном, так и на физическом уровне.

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