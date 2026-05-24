Три знака Зодиака, которые сегодня могут страдать от внутренней напряженности
Нынешний день — один из самых неблагоприятных во всем лунном месяце, он связан с иллюзиями, обманом и даже отравлениями, жертвами которых может стать каждый из нас.
В это время многие из нас могут страдать от внутреннего напряжения, которое станет причиной многочисленных ссор и конфликтов, что, к сожалению, чревато серьезными негативными последствиями.
Сегодня, 24 мая, ссоры и конфликты на пустом месте буут возникать в жизни представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно сильно страдать от внутреннего напряжения.
Близнецы
Близнецам, которые всегда знают, как снять напряжение — они уходят от негативных эмоций, меняя собеседников или занятия, переключаясь на то, что им более приятно в данный момент. Но сегодня с этим могут возникнуть трудности — они рискуют не найти то, что их успокоит.
Рак
Раки часто испытывают напряжение, что отражается на их настроении — и поведении — не самым лучшим образом: как правило, это завершается потоком слез. Чтобы ничего подобного не произошло сегодня, нужно заняться любимым делом — наведением порядка и уюта в доме.
Дева
Для Дев напряженность особенно опасна, поскольку приводит к агрессии, которую они направляют как на окружающих, так и на самих себя. Сегодня возможен второй вариант, который сделает их существование невыносимы: звезды советуют им принять меры — например, в виде аутотренинга.
