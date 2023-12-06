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Три знака Зодиака, которые сегодня могут упустить счастливый шанс

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которые сегодня могут упустить счастливый шанс

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда под запретом находится любое проявление лени и пассивности: с учетом мощной энергетики нынешних лунных суток это может вызвать серьезный дискомфорт – как физический, так и умственный. Поди влиянием бездеятельности также можно упустить важный – счастливый – шанс, как профессионального, так и личного характера. 

Сегодня, 6 декабря, упустить важный шанс могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них он оказался бы по-настоящему счастливым. 

Близнецы 

Близнецам не стоит отказываться от свидания с человеком, которого они знают всего ничего. С одной стороны, этот фактор будет их смущать, а с другой - именно в данном случае они могут рассчитывать на длительные и страстные отношения. Так что - несмотря на желание избежать встречи - торопиться с этим не стоит. 

Рак 

Ракам, несмотря на накопившуюся за последнее время усталость, нельзя посвящать время отдыху. Во-первых, энергетика лунных суток все равно не даст оставаться в спокойном состоянии, а во-вторых, именно в этот день может подвернуться перспективный проект, который в их отсутствии перехватят конкуренты. 

Водолей 

Водолеям, несмотря на нежелание работать, не стоит манкировать своими профессиональными обязанностями – только так они смогут привлечь к себе внимание и, как следствие, благосклонность начальства. Ну а результатом вполне может стать должность, на которую они давно нацеливаются, или – на худой конец – премия. 

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Дата публикации
Просмотры
184
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