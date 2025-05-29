Три знака Зодиака, которые сегодня могут видеть врагов в окружающих людях

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Содержание Телец Дева Козерог

Сегодня, 28 мая, подозревать окружающих в неблаговидных поступках могут представители всех знаков Зодиака, но три из них и вовсе будут во всех видеть врагов.

Телец

Тельцы, как правило, демонстрируют по отношению к находящимся рядом людям искреннее доброжелательство, но из этого правила — вот как сегодня — бывает исключение. Представители знака могут стать нетерпимыми к окружающим, подозревая их в злых намерениях по отношению к себе.

Дева

Девы в любое время видят врагов в окружающих их людях, но в этот энергетически небезопасный день эта их особенность возрастет в разы. Представителям знака будет казаться, что все замышляют против них что-то нехорошее, о чем обязательно им об этом скажут, без повода испортив хорошие отношения.

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Козерог

Козероги — один из самых подозрительных знаков, им всегда кажется, что окружающие преследуют тайные цели, о которых не говорят вслух. Сегодня и опасения могут достичь своего пика, когда они могут впасть в паранойю, не доверяя всем без исключения — к счастью, уже завтра такое настроение пройдет.

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