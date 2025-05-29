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Три знака Зодиака, которые сегодня могут видеть врагов в окружающих людях
Нынешний день — особенно первая его половина — буквально пропитан негативной энергетикой, которая делает людей не только агрессивными и раздражительными, но и подозрительными — нам начинает казаться, что окружающие замышляют против нас что-то недоброе.
Сегодня, 28 мая, подозревать окружающих в неблаговидных поступках могут представители всех знаков Зодиака, но три из них и вовсе будут во всех видеть врагов.
Телец
Тельцы, как правило, демонстрируют по отношению к находящимся рядом людям искреннее доброжелательство, но из этого правила — вот как сегодня — бывает исключение. Представители знака могут стать нетерпимыми к окружающим, подозревая их в злых намерениях по отношению к себе.
Дева
Девы в любое время видят врагов в окружающих их людях, но в этот энергетически небезопасный день эта их особенность возрастет в разы. Представителям знака будет казаться, что все замышляют против них что-то нехорошее, о чем обязательно им об этом скажут, без повода испортив хорошие отношения.
Козерог
Козероги — один из самых подозрительных знаков, им всегда кажется, что окружающие преследуют тайные цели, о которых не говорят вслух. Сегодня и опасения могут достичь своего пика, когда они могут впасть в паранойю, не доверяя всем без исключения — к счастью, уже завтра такое настроение пройдет.
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