Три знака Зодиака, которые сегодня могут воплотить в жизнь свои мечты

День мощной энергетики, благодаря которой усиливается не только активность и трудоспособность, но и сила мысли, позволяющая материализовывать даже самые смелые мечты. Поскольку начинать работать над новыми проектами, открывать бизнес и заниматься финансовыми вопросам сегодня не стоит – на календаре выходной день, можно попробовать исполнить свое желание.

Сегодня, 30 октября, воплотить в жизнь свои мечты могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них почувствуют себя настоящими волшебниками.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, мечты которых, как правило, связаны с обретением высокого статуса – на то они и особы королевской крови – удастся получить то, чего они хотят. Совершив поступок, который вызовет серьезный резонанс – например, став участником благотворительного проекта – они добьются желаемого – окажутся в центре всеобщего внимания.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – точнее, те из них, кто пока еще не встретил свою судьбу – получат шанс обрести личное счастье. Правда, им придется соблюсти одно условие – "нарисовать" его портрет в своем воображении, а еще лучше – зафиксировать его на бумаге. Причем чем больше деталей будет в описании, тем точнее фантазии совпадут с реальностью.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которым сколько денег ни дай – все будет мало, получат возможность значительно улучшить свое материальное положение. Правда, для этого им придется упорно и с усилием поработать, но, как известно, этим их не испугаешь. Скорее всего, представителям знака предложат работу или подработку, которая позволит им пополнить банковский счет.

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