Три знака Зодиака, которые сегодня могут впасть в депрессию

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Содержание Рак Весы Козерог

Сегодня, 9 июня, стать жертвой плохого настроения и негативного мировоззрения могут все знаки зодиакального круга, но три из них окажутся особенно близкими к депрессии.

Рак

Раки, которые и в более благоприятных условиях склонны к хандре, сегодня могут окончательно пасть духом. Звезды настоятельно рекомендуют им найти занятие, которое отвлечет их от грустных мыслей: можно, например, посвятить хотя бы непродолжительное время своему хобби.

Весы

Весы могут впасть в депрессию по причине неуверенности в правильности своих действий: разброс желаний вызовет у представителей знака упадок духа и уныние, что сделает затруднительным общение с ними: их реакцией может стать как истеричность, так и замкнутость.

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Козерог

Козероги в периоды депрессии становятся настолько мрачными, что мало кто способен выдержать их в таком состоянии. Вот и сегодня они могут испугать неподготовленного человека одной только энергетикой своего взгляда — он будет настолько токсичным, что находиться рядом не захочется никому.