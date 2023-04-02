Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретить своих бывших

День, когда в жизнь каждого человека без спроса вторгается прошлое. Оно может принимать самое разное обличье – ситуаций, не завершенных в своей время, потерянных вещей или людей, которые имели для нас огромное значение. Особенно приятными такие встречи бывают в том случае, когда касаются бывшей любви.

Сегодня, 2 апреля, встретить своих бывших могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них встреча с бывшей любовью может стать не просто приятной, а судьбоносной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто мысленно возвращаются к своей былой любви, особенно когда ссорятся с любовью нынешней. Им кажется, что тот, с кем они расстались, любил и ценил их гораздо больше. Правда, стоит им помириться со второй половинкой, как забывают о тех, в кого были влюблены ранее, так что нынешняя встреча не окажется для них важной.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – особенно те из них, кто временно ни с кем не состоит в отношениях – время от времени мысленно возвращаются к человеку, в которого когда-то были влюблены или, напротив, кто был влюблен в них. Казалось бы, войти второй раз в одну и ту же реку два раза невозможно, но представители знака – оптимисты, и на этот раз все у них может сложиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы с нетерпением ждут встречи с прежней любовью, с которой они после расставания не встречались. Поначалу они редко вспоминали о человеке, с которым встречались в юности, но со временем – пару раз обманувшись в людях, которых считали близкими – представители знака все чаще возвращаются мыслями к тому, кто, как им сейчас кажется, любил их больше всего.

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