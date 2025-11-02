ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретить свою первую любовь

День, когда в жизнь человека вторгается его прошлое. Оно может принять самый разный — порой совершенно неожиданный — вид, но неизменно напомнит о людях и событиях, которые имели место быть в далеком — или не очень — прошлом.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Наиболее романтичный сценарий, который может проиграться в этот день, это встреча с былой — чаще всего, первой — любовью.

Сегодня, 2 ноября, встретить первую любовь могут представители всех знаков Зодиака, но для трех их них это свидание окажется по-настоящему судьбоносной.

Близнецы

Близнецы часто мысленно возвращаются к своей первой любви, особенно когда ссорятся с близким человеком. Правда, как только отношения налаживаются, они на какое-то время забывают о тех, в кого были влюблены ранее, так что нынешняя встреча не окажется для них важной.

Рак

Раки — особенно довольно и благополучно состоящие в браке — несмотря на это часто вспоминают свою первую любовь, думая, что, останься они с тем человеком, их личная жизнь сложилась бы по-другому — более счастливо. Видимо, именно поэтому судьба устроит им встречу с этим человеком.

Рыбы

Рыбы с нетерпением ждут встречи с первой любовью, с которой они после расставания не встречались. То, чем закончится эта встреча, зависит только от самих представителей знака, но звезды не советуют им уж очень сильно рассчитывать на счастливый исход дела.

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie