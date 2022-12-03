Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретить свою судьбу

День, который астрологи связывают с семьей и родом, поэтому считается, что его нужно провести с близкими людьми: не торопясь побеседовать, вспомнить трогательные и забавные истории из общего прошлого, отдать дань памяти тем, кого уже нет рядом. Для тех же, кто пока еще не обзавелся собственной семьей, время может стать по-настоящему судьбоносным: велика вероятность встречи с человеком, который станет второй половинкой.

День, который астрологи связывают с семьей и родом, поэтому считается, что его нужно провести с близкими людьми: не торопясь побеседовать, вспомнить трогательные и забавные истории из общего прошлого, отдать дань памяти тем, кого уже нет рядом. Для тех же, кто пока еще не обзавелся собственной семьей, время может стать по-настоящему судьбоносным: велика вероятность встречи с человеком, который станет второй половинкой.

Сегодня, 3 декабря, встретить свою судьбу могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них судьба приготовила по-настоящему приятный сюрприз.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – причем прежде всего те из них, кто уже состоит в отношениях, но недоволен тем, как они складываются – могут рассчитывать на встречу с человеком, который будет устраивать их по всем статьям. Конечно, соединить с ним свою судьбу они смогут только после того, как расставят все точки над "и" в своем нынешнем союзе, но, скорее всего, особой трудности это не составит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – и это поистине уникальный случай – встретят свою судьбу не в будущем, а в прошлом. Скорее всего, речь будет идти об их первой любви – школьной или университетской, которую они встретят спустя больше количество лет. Тот факт, что за спиной у них свадьбы и разводы, только утвердит каждого во мнении, что настоящей судьбой является именно этот человек.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги слишком заняты работой, чтобы обращать внимание на тех, кто находится рядом. Но поскольку одиночество – не самое приятное состояние, они все-таки вынуждены будут озаботиться поиском своей второй половинки и с удивлением обнаружат, что она все это время находилась рядом – например, за соседним рабочим местом.

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