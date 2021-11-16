Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретиться с первой любовью

День, когда в жизнь человека вторгается его прошлое. Оно может принять самый разный – порой совершенно неожиданный – вид, но неизменно напомнит о людях и событиях, которые имели место быть в далеком – или не очень – прошлом. Наиболее романтичный сценарий, который может проиграться в этот день, – это встреча с былой – чаще всего первой – любовью, особенно если в свое время отношения прервались внезапно, а не закончились естественно и гармонично.

Сегодня, 16 ноября, встретить первую любовь могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них свидание с человеком, который когда-то так много для них значил, окажется по-настоящему судьбоносным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы постоянно мысленно возвращаются к своей первой любви – а иногда и второй тоже, особенно когда ссорятся с близким человеком. Вот бы, думают они в таких случаях, встретиться с кем-нибудь из некогда любимых людей – они бы, в отличие от того неблагодарного, кто сейчас находится рядом с ними, обязательно оценили их по достоинству. Правда, как только отношения налаживаются, они на какое-то время забывают о тех, в кого были влюблены ранее, так что нынешняя встреча не окажется для них важной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особенно те из них, кто давно и довольно благополучно состоит в браке, несмотря на это часто вспоминают свою первую любовь, думая, что, останься они с тем человеком, их личная жизнь сложилась бы по-другому – более счастливо. Видимо, именно поэтому судьба устроит им встречу с этим человеком – представители знака смогут посмотреть на них совсем другими глазами и понять, что сожалеть о расставании с ним, скорее всего, не стоит – вряд ли совместная жизнь с ним была бы такой же уютной, как сейчас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы с нетерпением ждут встречи с первой любовью, с которой они после расставания не встречались. Поначалу они редко вспоминали о человеке, с которым встречались в юности, но со временем – пару раз обманувшись в людях, которых они считали близкими – представители знака все чаще и чаще возвращаются мыслями к тому, кто, как им сейчас кажется, любил их больше всего. То, чем закончится эта встреча, зависит только от самих представителей знака, но звезды не советуют им уж очень сильно рассчитывать на счастливый исход дела.

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