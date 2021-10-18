Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретиться со своим прошлым

Единственный в месяце лунный день, который дает возможность забыть о настоящем и будущем, а жить – хоть и непродолжительное время – прошлым. Впрочем, это не значит, что можно ничего не делать и с ностальгией вспоминать о прожитом и пережитом: встречи и ситуации посланы в этот день для того, чтобы обнаружить былые ошибки и сделать из них выводы.

Сегодня, 18 октября, встретиться со своим прошлым могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такое столкновение станет особенно важным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки могут повторно оказаться в ситуации, участниками которой однажды – давно или недавно – они уже были, что поначалу вызовет у них ощущение дежавю. Но не стоит пугаться: обстоятельства сложатся таким образом, что они получат редкую возможность вернуть прошлое и исправить в нем совершенную когда-то ошибку, а заодно, выучив урок, который преподала судьба, не повторять ее впредь. Останется только поблагодарить звезды за такую заботу и помощь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы в течение жизни часто оставляют у себя за спиной незаконченные романы: кого-то бросили они, а кто-то бросил их – не имеет значения, главное, что эти незавершенные гештальты постоянно вызывают к себе. Сегодня, возможно, им удастся закрыть один из них, встретившись – или поговорив по мессенджеру – с некогда любимым и до сих пор не позабытым человеком. И – либо поставить окончательно точку в отношениях, либо возобновить их.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут столкнуться с ситуацией, когда некто, задолжавший им энную сумму денег, вернется в их жизнь, чтобы расплатиться по счетам. И неважно, что все сроки возвращения долга уже прошли, а деньги за это время, мягко говоря, обесценились, главное, что человек помнил о своих обязательствах и все-таки решил не оставаться в должниках, а это уже дорогого стоит. Так что стоит принять деньги с благодарностью и, возможно, прогулять их вместе.

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