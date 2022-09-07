Три знака Зодиака, которые сегодня могут встретиться со своими бывшими

День, когда в жизнь человека вторгается его прошлое. Оно может принять самый разный вид, но неизменно напомнит о людях и событиях, которые присутствовали в далеком – или не очень – прошлом. Наиболее романтичный сценарий, который может проиграться в этот день, это встреча с былой любовью, особенно если в свое время отношения прервались внезапно, а не закончились естественно и гармонично.

Сегодня, 7 сентября, встретить своего бывшего могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них свидание с человеком, который когда-то так много для них значил, окажется по-настоящему судьбоносным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, когда на них накатывает сентиментальность, всегда вспоминают свою первую любовь – особенно это касается представителей знака, которые не могут похвастаться многочисленными романами. Правда, встретив этого человека сегодня, они, скорее всего, не отважатся на решительные действия, подумав, что прошлого не вернешь, а нынешнюю семейную жизнь, даже если она их не устраивает, разрушать не стоит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов, которые, как правило, крайне трепетно относятся к своему прошлому, ждет не встреча, а телефонный звонок и письмо от человека, с которым их когда-то связывали романтические отношения. Скорее всего, он давно раскаивается в поведении, которое позволил себе при расставании, и хочет сказать об этом представителям знака. Имеет смысл принять их извинения – они будут идти от чистого сердца.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – особенно те их них, кто сейчас находится в поиске отношений – воспримут встречу со своим бывшим, как возможность вернуть былую связь. Однако им неплохо было бы помнить о том, что два раза в одну и ту же реку войти невозможно: со времени расставания слишком многое изменилось, чтобы можно было восстановить прежние отношения, да и сам человек мог серьезно измениться за прошедшие годы.

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