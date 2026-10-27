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Три знака Зодиака, которые сегодня могут желать плохое другим людям
День негативной энергетики, в течение которого люди настолько утрачивают собственную волю, что могут пойти на поводу у любых мошенников.
Вполне возможно возникновение негативных мыслей, от которых необходимо решительно избавляться, особенно если они касаются плохих пожеланий другим людям.
Сегодня, 27 октября, негативные мысли накроют представителей всех знаков Зодиака, но три из них под их влиянием могут пожелать плохое другим людям.
Рак
Раки не отличаются злобностью, зато страдают злопамятность — нанесенную им обиду они могут «пережевывать» долго и тщательно, пока окончательно ее не изживут. После этого рядом с ними, остаются не все — те, кого задела мстительность представителей знака, их покидают.
Дева
Девы, как правило, сосредоточены на собственной персоне, поэтому до других им дела нет, но, если их всерьез разозлить — как, например, в этот день — можно ожидать серьезной и, увы, не всегда адекватной, реакции. Вряд ли такое поведение позитивно отразиться на их отношениях с этими людьми.
Рыбы
Рыбы далеко не всегда являются безобидными мечтателями — будучи задетыми за живое, они вполне могут «показать зубы». Проклятия в адрес тех, кто им чем-то не угодил, представители знака в таких случаях не проговаривают про себя, а высказывают в лицо человеку, который им не угодил.
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