- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которые сегодня могут значительно видоизмениться
День способствует трансформациям и преображениям — как внешним, так и внутренним. Под влиянием обстоятельств человек может измениться кардинальным образом, превратившись — как Золушка — из замарашки в принцесс. Впрочем, это также время кризиса, когда придется не только радоваться, но и грустить, иначе поставленных целей не добиться: чтобы получить новое, необходимо разрушить старое.
Сегодня, 28 сентября, серьезно видоизмениться могут представители всех знаков зодиакального круга, но трех из них ждет радикальная трансформация.
Близнецы
Близнецы, которым свойственна двойственность, любят перемены. Правда, касаются они чаще всего внешнего вида — внутренний мир представителей знака остается незыблемым, но вполне достаточно бывает и — как сегодня — преображений формы без вмешательства в содержание.
Скорпион
Скорпионы, которые в последнее время часто думают о смысле своей жизни в частности, вполне созрели для внутренних перемен. Причем, им для этого и делать ничего не придется — количество душевных порывов перейдет в качество, сделав представителей знака совсем другими людьми.
Рыбы
Рыбы любят фантазировать и в своих мечтах видят себя более умными, добрыми, стильными и красивыми — в общем, идеальными. Сегодня у них появится серьезный шанс предстать в глазах окружающих — да и своих собственных — человеком своей же мечты.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 сентября
Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025: почему это ппасный период и кому стоит быть на чеку
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 сентября
Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели