Три знака Зодиака, которые сегодня на собственном опыте убедятся в том, что закон бумеранга существует

День, когда особенно важно помнить о том, что любой злой поступок – или недоброе слово – отразятся прежде всего на нашей собственной жизни, так что действия должны быть исключительного доброго и положительного свойства. Особенно нежелательно обижать окружающих людей – бумеранг прилетит моментально.

Сегодня, 4 февраля, отказаться от зла на любом его уровне необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них на собственном опыте смогут убедиться в том, что закон бумеранга существует.

Телец

Тельцам, которые умеют долго накапливать раздражение, чтобы впоследствии выплеснуть его наружу, сегодня почувствуют, что не могут сдержаться и кого-то обидят, но все, что все, что они сегодня позволят себе в адрес других людей, в самом скором времени вернется к ним.

Дева

Девы часто демонстрируют окружающим хладнокровие, но это не значит, что они равнодушны к происходящему – напротив, в душе у них бушуют настоящие бури, которые могут нанести урон окружающим, при этом им стоит помнить, что закон бумеранга не только существует, но и работает.

Козерог

Козероги часто попадают в неприятные ситуации из-за вспыльчивости, от которой не смогут избавиться. Любую ситуацию можно исправить, признав свою вину, но представители знака делать этого категорически не хотят, поэтому сегодня можно получить оскорбление обратно.

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