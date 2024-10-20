Три знака Зодиака, которые сегодня не будут чувствовать недостатка в деньгах

День, когда удача ждет нас во всех сферах деятельности, но особенно успешной будет финансовая. Любые денежные операции окажутся удачными, поэтому не стоит упускать счастливый шанс упрочить свое материальное положение.

Сегодня, 21 октября, финансовые операции станут успешными для представителей всех знаков Зодиака, но три из них действительно не будут чувствовать недостатка в деньгах.

Овен

Овнам, которые не очень довольны суммой своей заработной платы, имеет смысл обсудить этот животрепещущий вопрос с начальством – велика вероятность того, что оно благосклонно отнесется к их просьбе и быстро согласуют увеличение выплат с бухгалтерией.

Весы

Весам звезды рекомендуют попробовать свои силы в торговле. Вообще-то представители этого знака предпочитают ею не заниматься, поскольку боятся прогадать, но сегодня фортуна будет на их стороне, а, значит, и прибыль они в результате получат более чем солидную.

Водолей

Водолеи могут получить так необходимые им деньги из самого неожиданного источника – например, придет гонорар за работу, который «летел» к ним так долго, что они уже успели о нем позабыть. Но, как говорится, лучше позже, чем иногда, а применение средствам они найдут.

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