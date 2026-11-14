Три знака Зодиака, которые сегодня нужно заняться литературным творчеством

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От физической работы желательно отказаться в пользу умственной, которая окажется максимально успешной. Особенно удачной окажется деятельность, связанная с литературным творчеством: можно учиться сочинять эссе или посты для для социальных сетей, а в особых случаях даже «замахнуться» и на сочинение романа — детективного или любовного.

Сегодня, 14 ноября, умственной работой желательно заняться предстаивтелям всех знаков Зодиака, но три из них могут «замахнуться» даже на литературное творчество.

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Телец

Тельцы, которые всегда с удовольствием отказываются от любой физической работы, стараясь не делать телодвижений, которые они считают лишними, и сегодня охотно займутся работой умственной. Возможно, они решат написать статью на важную для них тему, которую предложат одному из СМИ.

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Весы

Весы вероятно захотят сосредоточиться на сочинении постов для социальных сетей. Такое решение окажется своевременным, поскольку у них появится для этого серьезный повод — приятное во всех отношениях событие, произошедшее в это время, и иллюстрирующие его фотографии.

Водолей

Водолеям для работы над новым проектом понадобятся также новые знания и навыки, которые позволят им легко обращаться со словами, выстраивая их в доходчивые и изящные смысловые конструкции. Для этого им лучше всего воспользоваться услугами профессионального коуча, который откроет в них новые таланты.

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