ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня нужно заняться литературным творчеством

Нынешний день не стоит посвящать активным действиям, поскольку их желаемого результата достичь не удастся, а важные ресурсы — время и силы — будут потрачены зря.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

От физической работы желательно отказаться в пользу умственной, которая окажется максимально успешной. Особенно удачной окажется деятельность, связанная с литературным творчеством: можно учиться сочинять эссе или посты для для социальных сетей, а в особых случаях даже «замахнуться» и на сочинение романа — детективного или любовного.

Сегодня, 14 ноября, умственной работой желательно заняться предстаивтелям всех знаков Зодиака, но три из них могут «замахнуться» даже на литературное творчество.

Телец

Тельцы, которые всегда с удовольствием отказываются от любой физической работы, стараясь не делать телодвижений, которые они считают лишними, и сегодня охотно займутся работой умственной. Возможно, они решат написать статью на важную для них тему, которую предложат одному из СМИ.

Весы

Весы вероятно захотят сосредоточиться на сочинении постов для социальных сетей. Такое решение окажется своевременным, поскольку у них появится для этого серьезный повод — приятное во всех отношениях событие, произошедшее в это время, и иллюстрирующие его фотографии.

Водолей

Водолеям для работы над новым проектом понадобятся также новые знания и навыки, которые позволят им легко обращаться со словами, выстраивая их в доходчивые и изящные смысловые конструкции. Для этого им лучше всего воспользоваться услугами профессионального коуча, который откроет в них новые таланты.

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