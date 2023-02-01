Три знака Зодиака, которые сегодня обязательно должны дарить подарки 

В этот день, по мнению астрологов, разум должен взять верх над чувствами: вырвавшись на свободу, они могут стать причиной опрометчивых поступков или неосторожных слов. Время также располагает к благотворительности, причем звезды уверены: адресовать добрые дела сегодня нужно не незнакомым людям, а тем, кто находится рядом с нами, но о ком мы в данном ключе часто забываем – родным, близким и друзьям.

Сегодня, 1 февраля, дарить подарки другим людям нужно представителям всех знаков Зодиака, но три из них обязательно должны это сделать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны очень любят дарить подарки, хотя и не всегда умеют это делать, поскольку, выбирая их, ориентируются не на потребности и желания того, кому хотят их преподнести, а на свои собственные предпочтения, вот и не угадывают. К счастью, сегодня им удастся найти именно то, чего ждет от них близкий человек, поэтому, увидев его радость, они в ответ получат мощный заряд позитивной энергии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы хорошо знают, хоть никогда в этом и не признаются, что в их окружении есть человек, которому они очень редко что-то дарят, поскольку предпочитают получать презенты от него. Пора разорвать этот порочный круг и сделать все наоборот, подарив ему нечто такое, о чем он давно мечтает. Сделать это будет совсем не трудно, достаточно внимательно послушать, что он говорит.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – люди щедрые: как правило, для того чтобы осчастливить кого-то подношениями, они не ждут специального времени, а используют любой – более или менее удобный – момент. Но нынешний день – особенный, поэтому представителям знака будет особенно важно сделать приятное тем, кого он любят. Причем сами подарки могут быть просто сувенирами – недорогими и скромными, главное, никого не забыть.

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