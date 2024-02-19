Три знака Зодиака, которые сегодня обязательно должны оказать помощь друзьям

День семейных ценностей, главную роль в течение которого должны играть близкие люди – родные, любимые, друзья. Любые проекты, цель которых – помочь им, будут обречены на успех, поэтому важно использовать благоприятный момент для того, чтобы прийти на помощь тем, кто об этом попросит.

Сегодня, 19 февраля, позаботиться о близких людях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно оказать помощь своим друзьям.

Близнецы

Близнецы помогают другим не так уж редко, как кажется на первый взгляд, но всегда раздражаются из-за того, что должны тратить время и силы не на себя, а на других. Успокоить их может только обещание ответной благодарности. Сегодня им стоит попробовать сделать это бескорыстно – а вдруг понравится?

Рак

Раки – самые эмпатичные представители Зодиака, они помогают всем – или почти всем – кто к ним обращается. Нынешний день исключением не станет, но различие в сути их помощи все-таки будет: они помогут человеку не из альтруизма, а в качестве благодарности: за то, что он когда-то оказал поддержку им.

Козерог

Козероги не хотят никому помогать не по причине черствости характера, а потому что уверены: каждый должен справляться со своими проблемами самостоятельно. Но сегодня они ясно увидят, что без их участия человек просто не выплывет – тут они смогут раскрыть все тщательно скрываемое благородство своей души.

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