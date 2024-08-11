Три знака Зодиака, которые сегодня ощутят перепады настроения

Нынешний день, когда количества приложенных в предыдущий период усилий переходит в качество: образно говоря, куколка превращается в бабочку. Часто можно говорить не только о процессах, которыми управляет человек, так и о нем самом: перемены с нами происходят как на физическом, так и на ментальном уровне.

Сегодня, 11 августа, перемены – как на физическом, так и на ментальном уровне – ждут представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них они могут быть связаны с перепадами настроения.

Близнецы

Близнецов отличается двойственность характера, которая влечет за собой не только неоднозначное поведения, но и перепады настроения. Но сегодня переход от эйфории к отчаянию и обратно будет особенно резким, что сделает представителей знака особенно невыносимыми для окружающих.

Весы

Весы, как представители вечно колеблющегося знака, и в другие дни не могут обрести психологическое равновесие, но сегодня эта их неспособность увеличится в разы. Чтобы пребывать в благостном расположении духа, необходимо сосредоточиться на чем-т хорошем.

Рыбы

Рыбы часто становятся участниками игры «любит – не любит», вот и сегодня они будут то радоваться тому, что в отношениях с близким человеком у него все складывается идеальным образом, то сомневаться в его ответных чувствах – только, похоже, их беспокойство не будет иметь оснований.

Читайте также: