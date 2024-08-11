Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня ощутят перепады настроения

Три знака Зодиака, которые сегодня ощутят перепады настроения

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день, когда количества приложенных в предыдущий период усилий переходит в качество: образно говоря, куколка превращается в бабочку. Часто можно говорить не только о процессах, которыми управляет человек, так и о нем самом: перемены с нами происходят как на физическом, так и на ментальном уровне. 

Сегодня, 11 августа, перемены – как на физическом, так и на ментальном уровне – ждут представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них они могут быть связаны с перепадами настроения. 

Близнецы

Близнецов отличается двойственность характера, которая влечет за собой не только неоднозначное поведения, но и перепады настроения. Но сегодня переход от эйфории к отчаянию и обратно будет особенно резким, что сделает представителей знака особенно невыносимыми для окружающих. 

Весы 

Весы, как представители вечно колеблющегося знака, и в другие дни не могут обрести психологическое равновесие, но сегодня эта их неспособность увеличится в разы. Чтобы пребывать в благостном расположении духа, необходимо сосредоточиться на чем-т хорошем. 

Рыбы

Рыбы часто становятся участниками игры «любит – не любит», вот и сегодня они будут то радоваться тому, что в отношениях с близким человеком у него все складывается идеальным образом, то сомневаться в его ответных чувствах – только, похоже, их беспокойство не будет иметь оснований. 

Читайте также: 

Кто такой Тим Уолз! Камала Харрис выбрала напарника - что это будет означать для Украины?

Кто такой Тим Уолз! Камала Харрис выбрала напарника - что это будет означать для Украины?

Похожие темы:

Следующая публикация