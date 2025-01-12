Три знака Зодиака, которые сегодня почувствуют мощный прилив сил

Нынешний день покажет, как человек прожил предыдущие двенадцать лунных суток: правильные ли действия – как профессионального, так и личного свойства – предпринимал. Те, кто не сделал неверных шагов, могут рассчитывать на мощный прилив позитивной энергии, которая позволит им жить и успешно работать дальше.

Сегодня, 12 января, мощный прилив энергии почувствую представители всех знаков Зодиака, но у трех из них откроется второе дыхание.

Рак

Раки – не самый энергетически сильный знак Зодиака, поэтому он нуждается в постоянной «подпитке», и сегодня высшие силы ее ему обеспечат. Тем более, что в силу своей природной осторожности неверных шагов они не сделали, поскольку семь раз отмеряли и только потом – «резали»,

Весы

Весы, которые ничего не делают с наскока, ошибаются гораздо реже, чем представители других знаков. К новому этапу лунного месяца, с обнадеживающими результатами, значит Вселенная оценит их старания и обеспечит свежей энергией для действий.

Скорпион

Скорпионы часто поступают необдуманно, поэтому могут ошибаться, но на этот раз им повезло – скорее всего, подведя итоги предыдущих двенадцати лунных дней, они поймут, что мыслили и действовали в верном направлении, а, значит, получат заслуженную порцию космической энергии.

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