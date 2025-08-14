Три знака Зодиака, которые сегодня почувствуют себя всесильными

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Телец Стрелец Рыбы

Сегодня, 14 августа, всесильными — или волшебниками — могут почувствовать себя представители всех знаков Зодиака, но трех из них такое ощущение коснется особенно.

Телец

Волшебство Тельцов будет, скорее всего, земного — можно даже сказать, бытового — свойства. К ним может обратиться за помощью кто-то из друзей или знакомых, и то, что просителям окажется не по силам, представители знака сделают для них легко. Просто и без особых усилий.

Стрелец

Стрельцы от природы обладают умением предсказывать будущее — как будто бы ясно видя его картины перед собой, а сегодня это их качество усилится в разы. Окружающие могут спросить об их мнение по тому или иному вопросу — ответ можно будет считать предсказанием оракула.

Реклама

Рыбы

Рыбы могут исполнять желания — правда, в основном свои, о других вообще мало думают — как в данном конкретном случае, так и вообще. Вот и сегодня представители знака при помощи визуализации смогут «нарисовать» картинку своей мечты, которая очень быстро превратится в реальность.

Читайте также: