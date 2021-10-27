Три знака Зодиака, которые сегодня почувствуют тягу к знаниям

День, когда у большинства людей как будто бы спадет с глаз пелена: они увидят то, что до сих пор было скрыто от них за завесой тайны. Благодаря этому придет решение проблемы, которая до сих пор казалась безнадежной – во всех отношениях. Время также идеально подходит для того, чтобы заняться повышением своей квалификации – новые знания и навыки могут вскоре понадобиться для новой должности.

День, когда у большинства людей как будто бы спадет с глаз пелена: они увидят то, что до сих пор было скрыто от них за завесой тайны. Благодаря этому придет решение проблемы, которая до сих пор казалась безнадежной – во всех отношениях. Время также идеально подходит для того, чтобы заняться повышением своей квалификации – новые знания и навыки могут вскоре понадобиться для новой должности.

Сегодня, 27 октября, почувствовать тягу к знаниям могут все знаки Зодиака, но для трех из них профессиональное совершенствование особенно важно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не так уж часто испытывают тягу к новым знаниям – они уверены, что и так все хорошо знают, поэтому могут еще и других научить. Но сегодняшний день окажется исключением из правила: представители знака – с большой долей вероятности – узнают, что начальство прочит их на новую – перспективную – должность, но для этого необходимо поднабраться умений и навыков, которые позволят им конкурировать с другими претендентами.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги всегда готовы учиться чем-то новому, чтобы завтра работать лучше, чем сегодня, и уж тем более вчера. Поэтому они с радостью ухватятся за возможность записаться на курсы и тренинги, на которых они узнают о новых тенденциях в профессии, которой они занимаются. Результат самообразования не заставит себя долго ждать – в самое ближайшее после его получения время им предложат новый контракт, который позволит им зарабатывать еще больше, чем сейчас.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи почувствуют тягу к знаниям без какой-либо конкретной – и корыстной – цели, а из любви к искусству – точнее, для собственного удовольствия. Свободного времени у них окажется много, так почему бы не узнать что-нибудь новое о культуре античности или эпохи Возрождения. Последний раз они изучали историю культуры в школе или университете, так почему бы не обновить свои знания или не узнать что-нибудь новое: наука не стоит на месте и ученым наверняка удалось узнать много нового.

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