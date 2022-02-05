Три знака Зодиака, которые сегодня получат информацию о людях, исчезнувших из их жизни

Мистический день, когда магические способности открываются даже у тех людей, которые в них категорически не верят. Астрологи считают, что в это время можно искать потерянные вещи и пропавших людей – информация, полученная от них или о них, окажется максимально достоверной.

Сегодня, 5 февраля, получить информацию о внезапно исчезнувших людях могут все знаки Зодиака, но для трех из них она окажется особенно правдивой, а потому важной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы энное время назад умудрились потерять хорошего друга или подругу – человек перестал отвечать на звонки, его активность в социальных сетях находится на нуле, поэтому данных о нем нет никаких. Конечно, можно было бы съездить к нему домой, но он живет в другом городе, а у представителей знака слишком много дел, чтобы отвлекаться на такое путешествие. Сегодня они могут получить важное известие о близком человеке: возможно, он сознательно на время отдалился от общества, а теперь собирается вернуться.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – с большой долей вероятности – в недавнем прошлом расстались с любимым человеком, который после решительного разговора перестал подавать признаки жизни, поэтому все попытки представителей знака прояснить ситуацию (похоже, они еще лелеют надежду на примирение) оказываются безрезультатными. Увы, новости, которые они получат, вряд ли их порадуют: скорее всего, бывший возлюбленный уже давно встречается с кем-то другим и, увы, не собирается возвращаться назад.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи могут быть обеспокоены исчезновением из их жизни кого-то из знакомых, которому они недавно заняли энную сумму денег, причем они сами не знают, чего им больше жаль – общения с этим человеком или средств, которые остались у него. С большой долей вероятности можно сказать, что причина его пропажи именно в последних: скорее всего, он пока не может их вернуть, поэтому счел за лучшее исчезнуть с глаз своего кредитора – известия, которые придут сегодня, подтвердят это предположение.

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