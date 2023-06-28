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Три знака Зодиака, которые сегодня получат положительный ответ на важный вопрос

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которые сегодня получат положительный ответ на важный вопрос

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной позитивной энергетики, когда удаются любые – даже очень смелые – проекты, разумеется, если человек не ждет милости от природы, а сам прикладывает к этому хоть какие-то усилия. Нужно воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы разрешить важные вопросы, как профессионального, так и житейского – в том числе и личного – свойства. 

Сегодня, 28 июня, решить важные проблемы смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них получат положительные ответы на важные вопросы. 

Мнительные и трепетные Раки (22.06 – 22.07), которые некоторое время назад обратились с запросом в какую-то государственную структуру, уже давно получили бы на него ответ, если бы не боялись узнать, каким он является. Сегодня им необходимо перебороть свою нерешительность и наконец-то узнать, в чью пользу решили их проблему – похоже, они будут приятно удивлены. 

Целеустремленным Львам (23.07 – 21.08), которые давно подумывают о новой – недавно освободившейся – должности, самое время поговорить об этом с начальством. Именно в этот день оно будет настроена максимально благожелательно, поэтому – особенно если предоставить ему убедительные факты и доводы – оно, скорее всего, ответит на заданный ему вопрос положительно. 

Восприимчивые ко всем видам искусства Весы (24.09 – 23.10), возможно, решили создать какое-то произведение самостоятельно – например, написали картину или книгу. Поскольку в таком случае они нуждаются в оценке своего творения, им придется обратиться к знающему свое дело искусствоведу или редактору. Если они сделают это сегодня, то с большой долей вероятности получат позитивный отзыв. 

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Дата публикации
Просмотры
462
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