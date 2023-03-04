Три знака Зодиака, которые сегодня получат привет из прошлого

День имеет репутацию мистического – считается, что в это время поднимается завеса, отделяющая реальный мир от виртуального, и люди, и явления, характерные для последнего, могут проявлять себя в сегодняшнем мире. Это также время, когда прошлое – хотим мы того или нет – влияет на нашу жизнь. Оно принимает самые разные обличья, но его суть одна – люди и события прошлого должны заставить нас исправить совершенные когда-то ошибки и наконец-то позабыть о них.

Сегодня, 4 марта, привет из прошлого могут получить представители всех знаков Зодиака, но трем из них нужно обратить на них особое внимание.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды приготовили встречу с человеком, с которым их в прошлом связывали дружеские отношения. Несмотря на то, что их пути давно разошлись, им и сегодня есть, о чем поговорить и что вспомнить, поэтому стоит воспользоваться выходным днем и провести время в кафе или, если позволит погода, в парке, где они смогут поделиться друг с другом тем, что накопилось на душе за прошедшие годы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые обожают мистику во всех ее видах, откроется старая тайна, которую они давно пытались разгадать. Скорее всего, она будет связана с историей их семьи. Нельзя сказать, что от представителей знака ее скрывали, просто не считали, что она может оказаться для них важной. И совершенно напрасно, потому что, узнав об этой тайне, они многое поймут о своем характере, а то и жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, сколько бы лет им ни исполнилось, довольно часто вспоминают свою первую любовь, потому что считают это чувство самым искренним и настоящим, в отличие от других, которые были уже после него. Наверное, им будет особенно приятен тот факт, что человек, к которому они относятся столь трепетно, внезапно позвонит им или напишет электронное письмо. Так они смогут узнать, что он тоже о них помнит.

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