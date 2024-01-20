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Три знака Зодиака, которые сегодня получат шанс осуществить мечту

Три знака Зодиака, которые сегодня получат шанс осуществить мечту

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда любимчиками Фортуны станут те, кто не боится новых начинаний и смело берется за их воплощение в жизнь. Они обещают быть успешными в любом – даже самом сложном – случае, но особый шанс получат те, кто стремится к тому, чтобы сбылась и мечта. 

Сегодня, 20 января, успех в делах ждет представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них и вовсе может сбыть мета. 

Овен 

Овны – самый упорный и настойчивый знак Зодиака, неудивительно, что они часто добиваются своего без какой-либо помощи со стороны, и высшие силы в этом смысле – не исключение. Но сегодня звезды не советуют им отказываться от покровительства Луны – она сделает возможным исполнение любого их желания. 

Телец 

Тельцы – знак медлительный и в чем-то даже неуклюжий, но ровно до того момента, пока что-то всерьез их заинтересует. Тут уж они готовы расстараться, поэтому проявляют невиданную скорость и проворство, тем не менее, это не значит, что они откажутся от помощи обстоятельств, которые сложатся максимально. 

Рыбы 

Рыбы умеют фантазировать лучше всех остальных знаков Зодиака: в своих мечтах они часто выстраивают параллельную реальность, которая бывает даже ярче, чем та, в которой они живут. В таком случае, визуализируя свои фантазии, они вполне могут воплотить их в жизнь – похоже, что-то похожее произойдет сегодня. 

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