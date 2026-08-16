Три знака Зодиака, которые сегодня получат судьбоносный шанс

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Можно также получить судьбоносный шанс, который ни в коем случае нельзя упустить, который может стать началом новой — белой — жизненной полосы.

Сегодня, 16 августа, шанс изменить свою жизнь к лучшему в этот получат все знаки зодиакального круга без исключения, но трем из повезет больше, чем другим,

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Лев

Львам, которые обожают быть в центре внимания, на этот раз рекомендуется максимально слиться с окружающей средой — точнее, с людьми, которые находятся рядом. Как ни странно, но именно несвойственная им скромность привлечет к ним внимание человека, который может оказаться их судьбой.

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Дева

Девы — разумеется те из них, кто свободен на данный момент времени — могут встретить человека, которого со временем захотят назвать своей второй половинкой. Главное, не упустить шанс на личное счастье, поскольку новый знакомый будет мало походить на образ, созданный в мечтах.

Рыбы

Рыбам, которые давно не получали от жизни финансовых подарков, наконец-то повезет: они могут заключить выгодный контракт, по условиям которого неплохо заработают. Правда, выплата произойдет не так быстро, как того бы хотелось, но это понятно — сначала необходимо хорошо поработать.

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