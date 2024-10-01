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Три знака Зодиака, которые сегодня получат то, что заслужили

Три знака Зодиака, которые сегодня получат то, что заслужили

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день – самый легкий и спокойны во всем лунном календаре, когда нужно сохранять гармонию – как в душе, так и в окружающем мире. Тем не менее, очень важно обращать внимание на события нынешнего дня, которые ни в коем случае нельзя назвать случайными – они обусловлены нашей жизнь ю и поведением в течение предыдущего лунного месяца. 

Сегодня, 1 октября, случайных событий не будет в жизни представителей всех знаков Зодиака, но три из них получат то, что заслужили – как в позитивном, так и в негативном смысле слова. 

Овен 

Овны, отличающиеся от всех остальных знаков Зодиака повышенной целеустремленностью, получат приятное подтверждение того, что им удалось решить все задачи, которые они перед собой поставили – причем, они смогли сделать это, как говорится, с блеском. 

Дева

Девы вполне могут стать жертвами собственного пренебрежением, с которым они весь предыдущий жизненный период относились в окружающим их людям. Сегодня они – с большой долей вероятности – ощутят такое отношение на себе, а это не самое приятное чувство. 

Козерог

Козероги, которые в прошедшем лунном месяце – впрочем, как всегда – трудились упорно и самозабвенно, получат результат, который – прежде всего, в материальном плане – превзойдет даже самые смелые их ожидания. Звезды советуют им хотя бы часть этих средств потратить на отдых. 

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