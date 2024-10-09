Три знака Зодиака, которые сегодня получат второй – профессиональный или личный – шанс

День, когда – как в профессиональной, так и в личной жизни – можно попробовать снова сделать то, что однажды не получилось – правда, для этого придется поискать новые – нестереотипные – идеи и решения при помощи старых и неоднократно опробованных методов цели достичь не удастся.

Сегодня, 9 октября, приступать к решению старых задач с новыми методами можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них получат второй – профессиональный или личный – шанс.

Дева

Девам, которые некоторое время назад не смогли получить работу своей мечты, имеет смысл пойти к этой цели другим путем: вместо того, чтобы искать связи, которые помогли бы им в решении этого вопроса, достаточно показать потенциальным работодателям, на что они способны.

Козерог

Козероги получат шанс не в профессиональной, как можно было бы подумать, а в личной жизни. Скорее всего, будучи занятыми своей работой, они упустили важный момент в отношениях, но сегодня смогут исправить ситуацию при помощи несвойственных им – романтических – приемов.

Водолей

Водолеи, у которых энное время назад зависла сугубо творческая задача, над которой они работали с помощью соответствующих – креативных – методов, звезды советуют взглянуть на нее с технической точки зрения. Не ожидая вдохновения и все просчитав, они получат ожидаемый результат.

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