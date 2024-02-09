Три знака Зодиака, которые сегодня попадут под влияние темных сил

Нынешний день – один из самых опасных во всем лунном календаре, он характеризуется действием негативных сил, которые могут овладеть даже самыми спокойными, уравновешенными и добрыми людьми. Одним из проявлений негативна станут разнообразные мании, от которых в это время не гарантирован никто.

Сегодня, 9 февраля, внутренний негатив отразится на представителях всех знаков Зодиака, но три из них могут – к счастью, ненадолго – почувствовать себя настоящими маньяками.

Лев

Львы и в любой другой день склонны к мании величия, сегодня же им никак не удастся ее избежать. Демонстрация собственного превосходства вряд ли улучшит отношения представителей знака с окружающими их людьми, поэтому – разумеется, если они ощутят такую возможность – нужно скрывать свою манию от других.

Дева

Девы будут уверены, что окружающие намерено вставляют им палки в колеса, делая их жизнь и работу невыносимой. В результате, именно они своими постоянными – и мелочными – придирками осложнят существовании находящихся рядом людей, в разы умножив присущую им от природы надоедливость.

Водолей

Водолеи вполне могут удариться в панику, решив, что за ними кто-то наблюдает – вопреки их разрешению и желанию. Правда, они вряд ли смогут ответить на вопрос о том, какой интерес представляют для окружающих, но, как известно, мания в логическом обосновании не нуждается – она не зависит от объективных реалий.

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