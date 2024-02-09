Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня попадут под влияние темных сил

Три знака Зодиака, которые сегодня попадут под влияние темных сил

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день – один из самых опасных во всем лунном календаре, он характеризуется действием негативных сил, которые могут овладеть даже самыми спокойными, уравновешенными и добрыми людьми. Одним из проявлений негативна станут разнообразные мании, от которых в это время не гарантирован никто. 

Сегодня, 9 февраля, внутренний негатив отразится на представителях всех знаков Зодиака, но три из них могут – к счастью, ненадолго – почувствовать себя настоящими маньяками. 

Лев 

Львы и в любой другой день склонны к мании величия, сегодня же им никак не удастся ее избежать. Демонстрация собственного превосходства вряд ли улучшит отношения представителей знака с окружающими их людьми, поэтому – разумеется, если они ощутят такую возможность – нужно скрывать свою манию от других. 

Дева 

Девы будут уверены, что окружающие намерено вставляют им палки в колеса, делая их жизнь и работу невыносимой. В результате, именно они своими постоянными – и мелочными –  придирками осложнят существовании находящихся рядом людей, в разы умножив присущую им от природы надоедливость. 

Водолей 

Водолеи вполне могут удариться в панику, решив, что за ними кто-то наблюдает – вопреки их разрешению и желанию. Правда, они вряд ли смогут ответить на вопрос о том, какой интерес представляют для окружающих, но, как известно, мания в логическом обосновании не нуждается – она не зависит от объективных реалий. 

Читайте также: 

Увеличенные выплаты для пенсионеров: сколько составит доплата и кто ее получит? – Экономические новости

Увеличенные выплаты для пенсионеров: сколько составит доплата и кто ее получит? – Экономические новости

Похожие темы:

Следующая публикация