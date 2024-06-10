Три знака Зодиака, которые сегодня поймут: все, что ни делается, к лучшему

День, который астрологи связывают с судьбой или роком: то, что должно произойти с человеком, будь то хорошее и плохое, в это время обязательно произойдет. А вот спешить с выводами, характеризуя то или иное событие, не стоит: оно окажется не таким однозначным, как будет казаться на первый – и даже второй – взгляд.

Сегодня, 10 июня, однозначно оценить происходящие события не смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них убедятся в справедливости старой мудрости о том, что все, что ни делается, к лучшему.

Овен

Овнам, которые по какой-то причине могут лишиться нынешнего места работы, не стоит переживать по этому поводу. Почти сразу же они получат новое – гораздо более выгодное – во всех отношениях предложение, от которого не смогут отказаться.

Лев

Львы, у которых отношения с любимым человеком в последнее время были мягко говоря, натянутыми, узнав о его неверности, решат расстаться, что не может их не расстроить. Но они не только недолго останутся в одиночестве, но и быстро найдут новую – адекватную – кандидатуру.

Стрелец

Для Стрельцов, которые очень дорожат дружбой, известие о двуличности близкого человека может стать настоящим ударом. Но – ровно до тех пор, пока они не почувствуют, как это хорошо, когда никто не делает тебе язвительных замечаний и рассказывает всем о твоих секретах.

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