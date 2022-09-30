Три знака Зодиака, которые сегодня пожнут то, что посеяли

День, когда усилия предыдущего времени наконец-то начинают приносить ожидаемые плоды – каждый пожнет то, что посеял. Но это еще не вся связанная с ним мистика: необходимо соблюдать максимальную осторожность по отношению к словам и делам – совершенно неожиданно они могут материализоваться, что может оказаться для кого-то неприятным.

Сегодня, 30 сентября, пожать то, что посеяли, смогут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них этот процесс будет закономерным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых покладистых и добрых знаков Зодиака, поэтому и "урожай" они снимут соответствующий: велика вероятность того, что кто-то захочет отплатить им за совершенное добро. Звезды настоятельно советуют представителям знака без ложной скромности и с присущим им достоинством принять такую оценку их действий: зачем отрицать собственное благородство?

Дева (22.08 – 23.09)

Дев редко мучают угрызения совести – даже совершив плохой поступок, они бывают уверены, что все сделали правильно, а значит, и каяться им не в чем. Но сегодня высшие силы не станут ждать, когда они сами поймут свою ошибку, им придется ответить за совершенный ими непорядочный поступок и, возможно, вынести на будущее урок, который они, сложись обстоятельства иначе, вряд ли затвердили бы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не очень любят сантименты, поэтому в отношениях с окружающими людьми они часто бывают показательно суровыми, но в душе это, как правило, добрые люди, которые предпочитают делает хороши дела втайне, а не напоказ. Но это не значит, что их поступки останутся без внимания: сделанное ими обязательно вернется бумерангом, в их случае – хорошим.

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