Три знака Зодиака, которые сегодня пожнут то, что посеяли

День, в котором нет места случайности: все, что происходит с человеком, является закономерностью и итогом предыдущего периода его жизни – как минимум за месяц, а как максимум – за год, а то и несколько лет. Если он успел кого-то обидеть, обидят его, а если сделал хотя бы одно доброе дело, жизнь обязательно отблагодарит его за это. В общем, на любое событие дня нужно смотреть именно с этой точки зрения.

Сегодня, 7 февраля, пожнут то, что посеяли, представители всех знаков Зодиака, но три из них получат особенно ощутимый бумеранг.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам придется вспомнить, кого из окружающих они – по легкомыслию, не подумав – успели сильно обидеть. Скорее всего, сам человек уже давно забыл случившуюся ссору, но мироздание не терпит перекоса в одну сторону – оно обязательно восстановит равновесие, прислав представителям знака заслуженный ими бумеранг. Самое важное для них в этой ситуации – сделать правильный вывод из произошедшего.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на свойственную им от природы манию величия, добры и щедры, поэтому часто делают добрые дела не только близким и друзьям, но и совершенно незнакомым людям. Ну а поскольку бумеранг необязательно отрицательное понятие, поэтому неудивительно, что он принесет им благодарность от мироздания. Впрочем, к чести представителей знака, надо сказать, что они делают хорошие дела бескорыстно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи редко действуют по правилам – чаще их поступки представляют собой экспромт, о котором еще пять минут назад они и не думали, а потом почему-то, не объяснив причин даже самим себе, совершили его. Но, поскольку это не мешает им делать добрые дела, благодарность от Вселенной они получают соответствующую: так, если сегодня им улыбнется удача, желательно вспомнить, кто и за что может их благодарить.

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