Три знака Зодиака, которые сегодня с чистой совестью могут отдохнуть

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Те же, кто не планирует на это время серьезных свершений, может посвятить его отдыху.

Сегодня, 6 августа, отвлечься от повседневных хлопот и расслабиться могут все знаки Зодиака, но представители трех из них настоятельно рекомендуется отдохнуть.

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Телец

Тельцы пользуются репутацией трудолюбивого знака, хотя трудятся они преимущественно поневоле — если им ничего не нужно, они могут лежать на диване годами. Сегодня для них выдастся именно такой день, когда дела можно ненадолго отложить, а время посвятить отдыху и любимому занятию.

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Дева

Девам, которые и минуты не могут усидеть без работы по дому, звезды настоятельно рекомендуют сбавить обороты и — хотя бы через силу — заставить себя отдохнуть от перманентной занятости. Представители знака наконец-то поймут, что это хоть и сложно, но возможно.

Козерог

Козероги, известные своим трудоголизмом, и в этот день будут пытаться работать, делая несколько дел сразу. Вот только сегодня им это вряд ли удастся — все будет валиться из рук, поэтому лучше отложить работу в сторону, а освободившееся время уделить родным и близким людям.

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