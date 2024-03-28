Три знака Зодиака, которые сегодня смогут добиться покровительства начальства

Нынешний день, который считается одним из самых опасных в лунном календаре, на самом деле не так страшен, если знать, как правильно се6я вести. Более того, он может быть успешен в профессиональном отношении – особенно в отношениях с начальством.

Сегодня, 28 марта, добиться успеха в профессиональном отношении смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на покровительственное отношение непосредственного начальства.

Близнецы

Близнецы умеют ладить с начальством в любой день и в любой ситуации, но сегодня в этом искусстве они превзойдут даже самих себя: вовремя попадутся на глаза, найдут нужные – и убедительные – слова, подтверждающие свою лояльность, а в результате смогут получить в работу проект, на который засматривались многие.

Дева

Девы, которые давно мечтают о новой должности, сегодня получат все шансы для того, чтобы дать непосредственному руководству понять: лучше, чем они никто, никто с ней не справится. Скорее всего, это действительно так, и представители знака своих способностей не преувеличивают, так что руководству стоит обратить на них внимание.

Козерог

Козероги не умеют договариваться с начальством: им проще значительно перевыполнить дневной план, чем найти подход к непосредственному начальству и «выбить» себе какие-то преференции. Но сегодня именно их образцовая работа привлечет к ним внимание начальством, которое наградит их по достоинству – например, премией.

Читайте также: