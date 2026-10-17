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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут двигаться к поставленной цели налегке

Нынешний лунный день представляет собой баланс между активными действиями и напряженной внутренней работой, благодаря которой можно сбросить с плеч тяжелый груз в виде серьезных ошибок — как в профессиональной, так и в личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Это не только принесет душевную разрядку, но и позволит налегке двигаться к поставленной цели.

Сегодня, 17 октября, благодаря внутренней работе ощутить душевную разрядку удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут налегке двигаться к поставленной цели.

Телец

Тельцов очень трудно сдвинуть с места, даже если им ничего не мешает, а уж если есть какие-то затруднения, то и подавно. Но сегодня ощущение внутренней легкости окажется настолько сильным, что даже представители такого тяжелого на подъем знака будут двигаться без проблем.

Рак

Раки не любят куда-либо двигаться, если для этого им нужно выйти из зоны комфорта — то есть, покинуть свой дом. Но сегодня это их не остановит — напротив, они охотно отправятся по своим делам и — без усилий и напряжения — смогут достичь желаемого ими результат.

Стрелец

Стрельцов в их телодвижениях — как морально волевых, так и физических — чаще всего тормозит их многозадачность. Им хочется успеть сделать самые разные — часто противоположные — вещи, но сегодня они смогут выбрать одно — наиболее важное — направление.

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